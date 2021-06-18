Kanser tedavisi gören Canan Ergüder’den yeni paylaşım
2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder, bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyor.
Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncu, sağlığı hakkında zaman zaman bilgilendirme paylaşımları yapıyor. Ergüder son olarak bir arkadaşıyla fotoğrafını paylaştı.
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Ünlü oyuncu paylaşımına, "Hayatımda iyi ki var dediğim 8 koruyucu meleğimden biri. Canım Ebrum seninle normale yakın gelmek, dertleşebilmek o kadar değerliydi ki. Muhteşem bir gündü" notunu düştü.
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Ünlü oyuncunun paylaşımına geçmiş olsun mesajları ve beğeni yağdı.
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Hastalık haberinin duyulmasının ardından açıklama yapan Ergüder, paylaşımında; "Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere 'Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu" demişti.
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