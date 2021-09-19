Kanser tedavisi gören Şimal: 43 kiloya düştüm

"43 KİLOYA KADAR DÜŞTÜM"

Basın mensuplarının "Peki bu süreçte sahnelere devam edebiliyor musunuz?" sorusuna ise "Sahneye çıkmaya başladım. Hatta doktorum enerji versin diye bir adet muz yememe de izin vermişti. Ama ben yerimde duramıyorum hoplayıp zıpladığım için geçenlerde ufak bir rahatsızlık geçirdim. Bu sıralar ara verdim" şeklinde konuştu.