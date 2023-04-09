Kansere yakalanan Hüsnü Şenlendirici'den ilk görüntü

Sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şenlendirici:

"Geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim... Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım" ifadelerini kullandı.