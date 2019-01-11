Kanseri 2 kez yenen Bahar Öztan yaşadığı zor günleri anlattı

*Kanser çok zor bir hastalık. Uzun süren, ailesine de zor olan bir hastalık. Kayıp çok oluyor. Bunu bilerek mücadele etmek çok zor. Ama mücadele etmek zorundasınız. Ben 3 senedir uğraşıyorum. Çok zaman gereken bir şey. Çok sabırlı olmanız gereken bir hastalık. Grip gibi değil. Psikolojisi bambaşka bir şey.