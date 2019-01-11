Kanseri 2 kez yenen Bahar Öztan yaşadığı zor günleri anlattı
Kanser hastalığını 2 kez yenen Bahar Öztan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Öztan, merak edilenleri canlı yayında anlattı.
*Kanser çok zor bir hastalık. Uzun süren, ailesine de zor olan bir hastalık. Kayıp çok oluyor. Bunu bilerek mücadele etmek çok zor. Ama mücadele etmek zorundasınız. Ben 3 senedir uğraşıyorum. Çok zaman gereken bir şey. Çok sabırlı olmanız gereken bir hastalık. Grip gibi değil. Psikolojisi bambaşka bir şey.
* Ben uzun tetkikler yapıldı, yapıldı bulunamadı. Uzun bir zaman sonra öğrendim. Kanseri öğrenince rahatladım. Çünkü ne olduğunu bilmiyorsunuz. İlk hastalık zamanında şişkinliğim vardı. İkinci kez hastalandığımda müthiş ağrılar çektim.
* Rabbim mücadele etmeme izin verdi, ben de hiç bırakmadım. Kanser hastalarına tek söyleyeceğim şey umutlarını hiç kaybetmemeleri. Ben de herkes gibi çok sağlıklı bir insandım. Yememe içmeme dikkat ederdim.