Kanserle savaşan Canan Ergüder: ''Ölmek istemiyorum!''

Bir süredir meme kanseri tedavisi gören Canan Ergüder, İclal Aydın'la yaptığı canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Kansere yakalanışını öğrenme sürecinden bahseden oyuncu, Aydın'ın "Bu süreçte ne düşündünüz?" sorusu üzerine "Ölmek istemiyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.