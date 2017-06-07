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  3. 07 Haziran 2017 09:00

Kapalı ve açık olması önemli değil evlenmek istiyorum

Kapalı ve açık olması önemli değil evlenmek istiyorum

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, son dönemlerin en çok konuşulan ismi Mustafa Ceceli hakkında, "Para ve şöhret en delikanlı adamı bile bozar" dedi.

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Kapalı ve açık olması önemli değil evlenmek istiyorum

Eski manken Yaşar Alptekin, 'Duymayan Kalmasın' programına konuk oldu. Yaşar Alptekin bilinmeyenlerini anlatırken, son günlerin olay adamı Mustafa Ceceli hakkında da yorum yaptı.

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Kapalı ve açık olması önemli değil evlenmek istiyorum

Yaşar Alptekin kısa bir süre önce geçirdiği motosiklet kazasıyla ilgili, "Yaşanması gerekiyormuş. Verilmesi gereken bir sadakam varmış.

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Kapalı ve açık olması önemli değil evlenmek istiyorum

Motorumu çalıştırmadan önce yanıma Suriyeli bir çocuk geldi. Böyle biraz 'hadi hadi git' dedim. Sonra pişman oldum, sadaka verdim. Eğer o sadakayı vermeseydim bugün yanınızda olmayabilirdim.

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