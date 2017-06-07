Kapalı ve açık olması önemli değil evlenmek istiyorum
Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, son dönemlerin en çok konuşulan ismi Mustafa Ceceli hakkında, "Para ve şöhret en delikanlı adamı bile bozar" dedi.
Eski manken Yaşar Alptekin, 'Duymayan Kalmasın' programına konuk oldu. Yaşar Alptekin bilinmeyenlerini anlatırken, son günlerin olay adamı Mustafa Ceceli hakkında da yorum yaptı.
Yaşar Alptekin kısa bir süre önce geçirdiği motosiklet kazasıyla ilgili, "Yaşanması gerekiyormuş. Verilmesi gereken bir sadakam varmış.