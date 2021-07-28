Karadeniz'in sevilen ismi Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı
Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Cimilli İbo, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmasının ardından kaldırıldığı yoğun bakımdan tedavisi tamamlanınca çıkmıştı. Daha önce böbrek nakli yapılan Cimilli İbo, bu sefer de böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Şarkıcının durumunun kritik olduğu öğrenildi.
2020 yılının Eylül ayında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan, durumunun kötüleşmesinin ardından da yoğun bakıma alınan Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer'in virüsü atlattıktan sonra tedavisine evinde devam edildi.
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Cimilli İbo'dan bir kez daha kötü haber geldi.
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Sanatçı İbrahim Özer (Cimilli İbo) Başkent Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı.
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Böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyon tertip edildiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi.
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