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  3. 08 Nisan 2020 14:15

Karantinada sinir krizi geçiren ünlü isme tepki yağdı

İngiliz oyuncu Naomi Watts, 'elektrikli süpürgesi, bulaşık makinesi ve yazıcısı bozulduğu' için sosyal medya hesabından sessiz çığlık attığı bir görüntü paylaştı. Ünlü yıldızın takipçileri ise görüntüye tepki gösterdi.

Karantinada sinir krizi geçiren ünlü isme tepki yağdı

İngiliz oyuncu Naomi Watts, 'elektrikli süpürgesi, bulaşık makinesi ve yazıcısı bozulduğu' için sosyal medya hesabından sessiz çığlık attığı bir görüntü paylaştı. Ünlü yıldızın takipçileri ise görüntüye tepki gösterdi.

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Karantinada sinir krizi geçiren ünlü isme tepki yağdı

İngiliz oyuncu Naomi Watts, evdeki yardımcısının koronavirüs (Covid-19) nedeniyle gitmesinin ardından kendisine kalan ev işleri sebebiyle bunaldığını sessiz çığlık attığı ağır çekim bir görüntüsünü sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı.

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Karantinada sinir krizi geçiren ünlü isme tepki yağdı

Los Angeles'taki evinde karantinada olan Watts, görüntüyü, "756'ıncı Karantina Günü: Yazıcınız, elektrikli süpürgeniz ve bulaşık makineniz aynı gün bozulduğunda…" mesajıyla paylaştı.

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Karantinada sinir krizi geçiren ünlü isme tepki yağdı

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ Naomi Watts'ın takipçileri, paylaştığı görüntüye tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Watts'ın 80 bin kişinin ölümüne neden olan hastalıkla alay ettiğini belirterek, "Utanç verici bir insansın. Kötü bir gün mü geçiriyorsun? Kötü bir gün yaşayanlar 18 saat hastalıkla en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarıdır. Kötü bir gün yaşayanlar, sevdikleri ölürken, veda edemeyenlerdir. Git başka yerde ilgi ara" dedi.

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