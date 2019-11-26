Kardashian: Eve gidene kadar ağladım

Giydiği elbiseyle eleştiri oklarının hedefi olan Kardashin, o günle ilgili şunları söyledi:

"Hamileliğimin ileri seviyesindeydim, çok kabarık ve şişkindim. Aslında ben davetli değildim. Kanye gösteri yapacaktı, ben sadece Kanye’nin artı biriydim, Met Gala’da olacağımı asla hayal etmemiştim. Kimsenin muhtemelen beni o zaman orada istemediğini biliyorum."