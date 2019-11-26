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  3. 26 Kasım 2019 19:40

Kardashian: Eve gidene kadar ağladım

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, 2013 Met Gala'da yaşadıklarını anlattı. O dönem hamile olan Kardashian, giydiği kıyafete gelen eleştiriler nedeniyle eve gidene kadar ağladığını itiraf etti.

Kardashian: Eve gidene kadar ağladım

Her yaptığı olay olan Kim Kardashian, bu kez de flaş bir itirafı ile magazin gündeminde...

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Kardashian: Eve gidene kadar ağladım

Son olarak yıllar öncesine ait ait bir sırrını paylaşan 39 yaşındaki magazin yıldızı, 2013’te katıldığı Met Gala’da yaşadıklarını anlattı.

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Kardashian: Eve gidene kadar ağladım

Altı yıl önce ilk çocuğu North’a hamile olduğu sırada Met Gala’ya eşi Kanye West ile birlikte katılan Kim, gecede Givenchy marka çiçek desenli bir elbise giymişti.

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Kardashian: Eve gidene kadar ağladım

Giydiği elbiseyle eleştiri oklarının hedefi olan Kardashin, o günle ilgili şunları söyledi:
"Hamileliğimin ileri seviyesindeydim, çok kabarık ve şişkindim. Aslında ben davetli değildim. Kanye gösteri yapacaktı, ben sadece Kanye’nin artı biriydim, Met Gala’da olacağımı asla hayal etmemiştim. Kimsenin muhtemelen beni o zaman orada istemediğini biliyorum."

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