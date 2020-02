Kardashian kardeşler yumruk yumruğa!

Bütün Kardashian- Jenner ailesi üyeleri, onların eşleri ya da hayat arkadaşlarının, aile dostlarının hayatlarını gözler önüne seren Keeping Up With The Kardashians adlı reality show'un ilk bölümü 2007 yılında yayınlandı. Aslında bu kadar uzun süre yayınlanması planlanmamıştı ancak beklenenden çok ilgi gördü. Hatta ailenin bütün üyeleri bu program sayesinde hem çok büyük bir şöhrete ulaştı hem de yüksek miktarda servet kazandı.