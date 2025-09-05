Kardeniz Kılıç ''eski eniştesiyle evlendi'' iddialarına ateş püskürdü
Survivor All Star'ın eski yarışmacısı, sosyal medyanın güzel fenomenlerinden Kardeniz Kılıç'ın hayatını birleştirdiği Mahir Bektaş'ın kuzeninin eski eşi olduğu iddia edilmiş, sosyal medyada ihanet paylaşımlar yapılmıştı. Şimdilerde eşi ile balayında olan Kardeniz Kılıç'tan çok sert bir açıklama geldi.
TV8 ekranlarındaki Survivor'ın güzel yarışmacılarından sosyal medya fenomeni Kardeniz Kılıç Şubat ayında evlilik teklifi aldığı ve o günden bu ana ilişkilerini kameralardan uzak yaşadığı Mahir Bektaş ile nikah masasına oturdu.
1 / 14
Hatırlanacağı gibi Survivor yarışmasıyla ünlenen Kardeniz Kılıç'ın eşi Mahir Bektaş, Kılıç'a geçtiğimiz şubat ayında Hollanda'da evlenme teklif etmişti.
2 / 14
Ancak düğünün ardından Kardeniz Kılıç'ın eşi Mahir Bektaş hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
3 / 14
İddialara göre Mahir Bektaş, Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin eski eşiydi...
4 / 14