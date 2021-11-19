Karısıyla eş değiştirme partisine katılmıştı! Şimdi de 9 kadınla evlendi
Daha önce karısıyla eş değiştirme partisine katılan Brezilyalı model Arthur O Urso, tek eşliliği protesto etmek için aynı anda 9 kadınla evlendi.
Nikah Sao Paulo'da bulunan bir Katolig kilisesinde kıyıldı.
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Daha önce Luana Kazaki isimli bir kadınla evli olan Arthur, balayı sırasında insanları özgür aşk ve çok evliliğe teşvik etmek için böyle bir karar aldığını söyledi.
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Arthur ve Luana, Fransa'da balayı sırasında plajda tamamen çıplak bir şekilde yürürken çektikleri fotoğrafları paylaşmalarından sonra büyük tepki çekti.
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Sürekli çıplak kalma özgürlüğü hakkında konuşma yapan çift, müstehcen siteye üye olduktan sonra, başka çiftlerle eş değiştirme partilerinde ilişkiye girdikleri anlara ait videoları satarak, bir ayda 56,000 sterlin kazandığını açıkladı.
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