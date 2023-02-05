Karnı burnunda Aslı Enver'in paylaştığı o fotoğrafta dikkat çeken ayrıntı
Ani evlilik kararıyla herkesi şaşkına çeviren Aslı Enver son paylaştığı fotoğrafta saçlarının beyazlamasıyla dikkat çekti.
Kavak Yelleri Mine'si olarak hayatımıza giren Enver, şok evlilik ile herkesi şaşkına çevirdi.
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Başarılı oyuncu Aslı Enver 12 Kasım'da iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir şekilde evlendi.
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Sessiz sedasız evliliği ile şaşırtan Aslı Enver'in hamile olduğu haberleri hızla yayıldı.
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Karnı burnunda Aslı Enver, kız bebek dünyaya getirecek.
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