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  4. Karnı burnunda Aslı Enver'in paylaştığı o fotoğrafta dikkat çeken ayrıntı

Karnı burnunda Aslı Enver'in paylaştığı o fotoğrafta dikkat çeken ayrıntı

Ani evlilik kararıyla herkesi şaşkına çeviren Aslı Enver son paylaştığı fotoğrafta saçlarının beyazlamasıyla dikkat çekti.

Karnı burnunda Aslı Enver'in paylaştığı o fotoğrafta dikkat çeken ayrıntı - Resim: 1

Kavak Yelleri Mine'si olarak hayatımıza giren Enver, şok evlilik ile herkesi şaşkına çevirdi.

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Karnı burnunda Aslı Enver'in paylaştığı o fotoğrafta dikkat çeken ayrıntı - Resim: 2

Başarılı oyuncu Aslı Enver 12 Kasım'da iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir şekilde evlendi.

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Karnı burnunda Aslı Enver'in paylaştığı o fotoğrafta dikkat çeken ayrıntı - Resim: 3

Sessiz sedasız evliliği ile şaşırtan Aslı Enver'in hamile olduğu haberleri hızla yayıldı.

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Karnı burnunda Aslı Enver'in paylaştığı o fotoğrafta dikkat çeken ayrıntı - Resim: 4

Karnı burnunda Aslı Enver, kız bebek dünyaya getirecek.

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