Karnı burnunda Rihanna'dan üsttsüz poz!
İkinci kez anne olmaya hazırlan Rihanna, sosyal medyadan paylaştığı son pozuyla sınırları baya bir zorladı.
İkinci kez anne olmak için gün sayan Rihanna sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
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Riri lakaplı ünlü şarkıcı bu defa üstsüz pozlarıyla çok konuşuldu.
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Rihanna, ilk bebeği RZA'ya hamileyken çektirdiği hamilelik fotoğraflarını paylaştı ve binlerce beğeni aldı.
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Geçtiğimiz yıl ASAP Rocky ile olan birlikteliğinden bir erkek çocuk dünyaya getiren Riri, bebeğine RZA Athelston Mayers adını vermişti.
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