Karnı burnunda Rihanna'ya aldatma şoku!
Anne olmak için gün sayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın çocuğunun babası Asap Rock tarafından aldatıldığı iddia edildi.
Rihanna ve rap şarkıcısı ASAP Rocky, haklarında çıkan aldatma söylentileriyle magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Rapçinin, Rihanna'nın daha önce beraber ayakkabı tasarladığı Amina Muaddi ile beraber olduğu düşünülüyor.
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Bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda ASAP Rocky ve Rihanna'nın ayrıldığını ve sebebinin de Amina Muaddi olduğunu belirtti. Aynı kullanıcı, rapçi ile tasarımcının ilişkisinin yeni olmadığını, yıllardır görüştüklerini açıkladı.
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İddialara göre ünlü isim Asap Rocky ve Muaddi'yi yakaladı.
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