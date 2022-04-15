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Karnı burnunda Rihanna'ya aldatma şoku!

Anne olmak için gün sayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın çocuğunun babası Asap Rock tarafından aldatıldığı iddia edildi.

Karnı burnunda Rihanna'ya aldatma şoku! - Resim: 1

Rihanna ve rap şarkıcısı ASAP Rocky, haklarında çıkan aldatma söylentileriyle magazin gündemine bomba gibi düştü. 

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Karnı burnunda Rihanna'ya aldatma şoku! - Resim: 2

Rapçinin, Rihanna'nın daha önce beraber ayakkabı tasarladığı Amina Muaddi ile beraber olduğu düşünülüyor.

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Karnı burnunda Rihanna'ya aldatma şoku! - Resim: 3

Bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda ASAP Rocky ve Rihanna'nın ayrıldığını ve sebebinin de Amina Muaddi olduğunu belirtti. Aynı kullanıcı, rapçi ile tasarımcının ilişkisinin yeni olmadığını, yıllardır görüştüklerini açıkladı.

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Karnı burnunda Rihanna'ya aldatma şoku! - Resim: 4

İddialara göre ünlü isim Asap Rocky ve Muaddi'yi yakaladı.

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