Katar'da Burak Özçivit çılgınlığı

Dünya Kupası final karşılaşmasını izlemek için Katar'da olan oyuncuya ilgi yoğundu. Öyle ki Fahriye Evcen ile evli olan oyuncu korumaların arasında bile yürümekte zorlandı.

Özçivit ile fotoğraf çektirmek için uzun sıralar oluşurken oyuncu o anları da sosyal medyasında paylaştı.