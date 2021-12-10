Katie Price estetik için Türkiye'ye gelecek

The Sun gazetesine konuşan kaynak, kendisinin son estetik operasyonlarından memnun olmadığını, kalçasının fazla büyük göründüğünü ve bu nedenle silikonlarını çıkarttırmak istediğini, ayrıca daha çok liposuction (yağ aldırma) yaptırmak istediğini söyledi.