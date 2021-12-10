Katie Price estetik için Türkiye'ye gelecek
İngiltere'de magazin gündeminden düşmeyen Katie Price, estetik operasyon yaptırmak için yine Türkiye'ye gelecek.
İngiliz şarkıcı, eski model Katie Price, yine bir dizi estetik operasyon için Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Ünlü ismin bu planı, alkollü araba kullanmaktan yargılandığı mahkemeye çıkmasına kısa süre kalmış olması nedeniyle eleştirildi.
Ünlü yıldız, geçtiğimiz günlerde Sussex'teki evinin yakınında araba kazası yapmış ve uyuşturucu etkisi altında olduğunu itiraf ederek rehabilitasyon tedavisi görmüştü.
Hapse girme olasılığı bulunan eski model, 15 Aralık'ta görülecek olan davada kendisini bekleyen kararı öğrenecek.
The Sun gazetesine konuşan kaynak, kendisinin son estetik operasyonlarından memnun olmadığını, kalçasının fazla büyük göründüğünü ve bu nedenle silikonlarını çıkarttırmak istediğini, ayrıca daha çok liposuction (yağ aldırma) yaptırmak istediğini söyledi.