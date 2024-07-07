Katy Perry yeni şarkısını 60 metrelik elbisesiyle tanıttı
Dünyaca ünlü ABD'li pop yıldızı Katy Perry, 11 Temmuz'da çıkacak olan şarkısının sözlerinin yazıldığı olduğu 60 metreden uzun ilginç kıyafetiyle kameralara poz verdi.
Dünyaca ünlü 39 yaşındaki ABD'li şarkıçı Katy Perry, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir etkinliğe katılmak için bir binaya girerken otomobilden indikten sonra arkasında sürüklenen kuyruğuyla herkesi şaşırttı.
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60 metreden fazla uzanan kuyruk yardımcıları taradından taşınırken, üzerindeki yazılar da dikkat çekti.
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Katy Perry, 11 Temmuz'da çıkacak olan şarkısı 'Woman’s World' adlı şarkısının sözlerini elbisesine yazdırdığı görüldü.
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Etkinlik salonuna girip gözden kaybolmasına rağmen Katy Perry'nin kuyruğu kadrajdan çıkmadı.
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