Kaya Çilingiroğlu: Arkdaşlarımın yarısı Hülya'ya asılmaya kalktı

Ne iş yaptığımı merak edenler için, gayrimenkul ve şirket evlilikleriyle uğraşıyorum. Bir de TRT’de yorumculuk yapıyorum. O da tartışıldı. Asgari ücretin 1.600 lira olduğu bir ülkede aldığımız paralara kötü diyemeyiz. Türkiye şartlarına göre ciddi rakamlar ama telaffuz edildiği kadar da değil. TRT öyle büyük paralar ödeyen bir kurum değil. Sosyal medya abartıyor.

