Kaya Çilingiroğlu: Arkdaşlarımın yarısı Hülya'ya asılmaya kalktı
İşadamı, spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, kolay kolay kimsenin cesaret edemeyeceği çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşadamı, spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu merak edilenlerini anlattı. Ünlü isim Posta'dan Aley Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
İşte Kaya Çilinigroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları...
Ne iş yaptığımı merak edenler için, gayrimenkul ve şirket evlilikleriyle uğraşıyorum. Bir de TRT’de yorumculuk yapıyorum. O da tartışıldı. Asgari ücretin 1.600 lira olduğu bir ülkede aldığımız paralara kötü diyemeyiz. Türkiye şartlarına göre ciddi rakamlar ama telaffuz edildiği kadar da değil. TRT öyle büyük paralar ödeyen bir kurum değil. Sosyal medya abartıyor.
Sosyal medyayı seviyorum. Kapatılmasına gerek yok. Özgürlük kısıtlamalarına karşıyım. Ben ülkemizde baskı olduğunu düşünmüyorum. Güney’de isteyen rahat rahat bikinisini de giyiyor, içkisini de içiyor. O baskı nerede hissediliyor anlamıyorum. Bazı insanların siyasi söylemleri oluyor. Onlar rahatsız ediyor olabilir.