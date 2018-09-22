Kaya Çilingiroğlu: Ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş
Kaya Çilingiroğlu, özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Şule ile Vitrindekiler’ programına Kaya Çilingiroğlu konuk oldu. Çilingiroğlu, programda birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı.
Hülya'yla evliliğimizde güzel zaman geçirdik. Hülya eğlenceli kadındı, çocuğa kadar sonra kendini Zehra’ya adadı işini bile ona göre organize etti. Sonra eğlenceli halleri bitti. Daha sonra iş kadını oldu.
Bir star pozisyonuna geçtiğin zaman her şeye dikkat etmen gerekiyor. Ağzından çıkan her kelimeye dikkat etmen gerekiyor. Mesela Hülya, makyajsız sokağa da çıkar gezer de ama artık selfie çektirmiyor. Ailenle yemeğe gitmişsin biri geliyor ‘selfie çekilelim’ diye. Sen en doğal halinle dışarıdasın fotoğraf çektirince gazeteci de alıp kullanıyor. Makyajsız Hülya diye.