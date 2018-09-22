Kaya Çilingiroğlu: Ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Bir star pozisyonuna geçtiğin zaman her şeye dikkat etmen gerekiyor. Ağzından çıkan her kelimeye dikkat etmen gerekiyor. Mesela Hülya, makyajsız sokağa da çıkar gezer de ama artık selfie çektirmiyor. Ailenle yemeğe gitmişsin biri geliyor ‘selfie çekilelim’ diye. Sen en doğal halinle dışarıdasın fotoğraf çektirince gazeteci de alıp kullanıyor. Makyajsız Hülya diye.

