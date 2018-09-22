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  3. 22 Eylül 2018 17:18

Kaya Çilingiroğlu: Ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu, özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Kaya Çilingiroğlu: Ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Şule ile Vitrindekiler’ programına Kaya Çilingiroğlu konuk oldu. Çilingiroğlu, programda birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Kaya Çilingiroğlu: Ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

İşte Kaya Çilingiroğlu'nun açıklamalarından satır başları...

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Kaya Çilingiroğlu: Ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Hülya'yla evliliğimizde güzel zaman geçirdik. Hülya eğlenceli kadındı, çocuğa kadar sonra kendini Zehra’ya adadı işini bile ona göre organize etti. Sonra eğlenceli halleri bitti. Daha sonra iş kadını oldu.

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Kaya Çilingiroğlu: Ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Bir star pozisyonuna geçtiğin zaman her şeye dikkat etmen gerekiyor. Ağzından çıkan her kelimeye dikkat etmen gerekiyor. Mesela Hülya, makyajsız sokağa da çıkar gezer de ama artık selfie çektirmiyor. Ailenle yemeğe gitmişsin biri geliyor ‘selfie çekilelim’ diye. Sen en doğal halinle dışarıdasın fotoğraf çektirince gazeteci de alıp kullanıyor. Makyajsız Hülya diye.

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