Kayahan'ın kızı ile İpek Açar arasında ''soyadı'' krizi büyüyor
2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, İpek Açar'ın başkasıyla evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmasına isyan etti. İpek Açar ise ''Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum.'' cevabını verdi. Bunun üzerine Beste Açar'dan yeni paylaşım geldi.
Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına oturan babasının eski eşi İpek Açar'a tepki gösterdi.
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Dün sosyal medya hesabından oğlunun, dedesi Kayahan'ın mezarı başındaki anlarını paylaşan Beste Açar, rüyasında babası ile iletişim kurduğunu ifade etti.
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47 yaşındaki Açar, Kayahan'ın kendisine, "İpek Hanım soyadımı evlendiği için hiçbir yerde ne tek başına, ne de şimdiki beyefendinin eşinin soyadının önünde kullanmasın, iznim yoktur." dediğini dile getirdi.
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"ARTIK BABAMIN SOYADINI KULLANMASIN"
Ardından sözlerine devam eden Beste Açar, "İpek Hanım'dan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum. İki soyadı istiyorsa, kızlık soyadını kullanabilir" dedi.
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