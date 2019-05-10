  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Mayıs 2019 11:24

Kenan Doğulu ilk kez konuştu ! Beren Saat yine şoke etti

2014 yılında Kenan Doğulu ile nikah masasına oturan Beren Saat'in sosyal medya paylaşımı, boşanma iddialarını gündeme getirmişti. Kenan Doğulu'nun ''her şey yolunda'' mesajı vermesinin ardından Beren Saat, eski sevgilisinin fotoğrafını paylaştı.

Kenan Doğulu ilk kez konuştu ! Beren Saat yine şoke etti

Bugüne kadar çıkan haberlerle ilgili tüm soruları yanıtsız bırakan Kenan Doğulu, sonunda suskunluğunu bozdu.

1/ 10
Kenan Doğulu ilk kez konuştu ! Beren Saat yine şoke etti

Doğulu, 'Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri' töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2/ 10
Kenan Doğulu ilk kez konuştu ! Beren Saat yine şoke etti

"3. şahısları ilgilendiren bir mevzu olduğunda bunu anons ederiz. O yüzden endişelenen insanları haklı görüyorum, önlerinde sevgi ve saygıyla eğiliyorum."

3/ 10
Kenan Doğulu ilk kez konuştu ! Beren Saat yine şoke etti

"İnsanları negatif haberlerle bu kadar üzmeyin. İnsanları ilgilendiren bir şey olursa söyleriz."

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM