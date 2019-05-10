Kenan Doğulu ilk kez konuştu ! Beren Saat yine şoke etti
2014 yılında Kenan Doğulu ile nikah masasına oturan Beren Saat'in sosyal medya paylaşımı, boşanma iddialarını gündeme getirmişti. Kenan Doğulu'nun ''her şey yolunda'' mesajı vermesinin ardından Beren Saat, eski sevgilisinin fotoğrafını paylaştı.
Bugüne kadar çıkan haberlerle ilgili tüm soruları yanıtsız bırakan Kenan Doğulu, sonunda suskunluğunu bozdu.
"3. şahısları ilgilendiren bir mevzu olduğunda bunu anons ederiz. O yüzden endişelenen insanları haklı görüyorum, önlerinde sevgi ve saygıyla eğiliyorum."