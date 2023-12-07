Kenan İmirzalıoğlu’ndan ihanet iddialarına sert tepki

"Arkadaşlar hafızaları kirletmeyelim, böyle çirkin lafları kullanmayalım arkadaşlar. Yorum yaptım biliyorsunuz. Ben şunu soruyorum; kim sizin arkadaşınız mı, birisi mi görmüş? Dediğim gibi bir delinin teki bir taş atıyor, bize de çıkartmak düşüyor… Aldın mı cevabını…"