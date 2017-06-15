Kendall Jenner kesenin ağzını açtı
Moda dünyasının konuşulan ismi Kendall Jenner, yeni evi için kesenin ağzını açtı.
Moda dünyasının aranan isimlerinden Kendall Jenner, şu sıralar Los Angeles'ta harıl harıl ev arıyor.
Önceki yıl 6,5 milyon dolar ödeyerek satın aldığı Hollywood tepelerindeki evinde bir türlü aradığı huzuru bulamayan Kendall Jenner, mart ayında hırsız şoku yaşamış ve 200 bin dolar değerindeki mücevheratından olmuştu.
Geçen yılın ağustos ayında ise Jenner'ın fanatik bir hayranı, ünlü modelin evine girmiş ve polis Jenner'ın çılgın hayranını tutuklamıştı.