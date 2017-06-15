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  3. 15 Haziran 2017 20:09

Kendall Jenner kesenin ağzını açtı

Moda dünyasının konuşulan ismi Kendall Jenner, yeni evi için kesenin ağzını açtı.

Kendall Jenner kesenin ağzını açtı

Moda dünyasının aranan isimlerinden Kendall Jenner, şu sıralar Los Angeles'ta harıl harıl ev arıyor.

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Kendall Jenner kesenin ağzını açtı

Önceki yıl 6,5 milyon dolar ödeyerek satın aldığı Hollywood tepelerindeki evinde bir türlü aradığı huzuru bulamayan Kendall Jenner, mart ayında hırsız şoku yaşamış ve 200 bin dolar değerindeki mücevheratından olmuştu.

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Kendall Jenner kesenin ağzını açtı

Geçen yılın ağustos ayında ise Jenner'ın fanatik bir hayranı, ünlü modelin evine girmiş ve polis Jenner'ın çılgın hayranını tutuklamıştı.

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Kendall Jenner kesenin ağzını açtı

21 yaşındaki güzelin 15 milyon dolar bütçe ayırdığı yeni evi için önceliğinin güvenlik olduğu belirtildi.

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