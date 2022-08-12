Kendi klibi için yönetmen koltuğuna oturan Hülya Avşar derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu
Yeni klibi Yapma Aşkım için kamera karşısına geçen Hülya Avşar, klibin yönetmenliğini de kendisi yaptı. Ünlü sanatçı artık 60 yaşına merdiven dayasa da derin yırtmacıyla da yıllara meydan okudu.
Hülya Avşar tüm dijital platformlarda yayınlanan, yeni şarkısı “Yapma Aşkım” klibinin yönetmenliğini yaptı.
1 / 7
Çekimleri Balat'ta yapılan ve 1 gün süren çekimlerde 50 kişilik bir ekip görev yaptı.
2 / 7
Klipte Hülya Avşar’a oyuncu Tarık Ündüz eşlik etti.
3 / 7
Hülya Avşar daha önce “Sensiz Kaldım” şarkısının klibini ve kendi hayatını anlattığı otobiyografik filmi “Selfi”nin de yönetmenliğini yapmıştı.
4 / 7