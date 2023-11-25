Kendisi değil, aylık geliri gerçek: Ayda tam 316 bin TL kazanıyor

Euronews'in haberine göre; Barselona'da yaşayan 25 yaşındaki pembe saçlı bir kadın olan Aitana, kendisine çıkma teklif eden ünlülerden özel mesajlar alıyor. Ancak bu model gerçek değil. Aitana bir yapay zeka... Yapay zeka tarafından geliştirilen ilk İspanyol model olan Aitana zor bir zamanda doğdu. Geçen yaz, tasarımcısı ve The Clueless ajansının kurucusu Rubén Cruz, çok fazla müşterisi olmadığı için zor bir dönemden geçiyordu.