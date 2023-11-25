Kendisi değil, aylık geliri gerçek: Ayda tam 316 bin TL kazanıyor
Yapay zeka tarafından tasarlanan ve yapay zeka tarafından geliştirilen ilk İspanyol model olan Aitana'nın aylık yaklaşık 316 bin TL'lik kazancı dudak uçuklattı.
Euronews'in haberine göre; Barselona'da yaşayan 25 yaşındaki pembe saçlı bir kadın olan Aitana, kendisine çıkma teklif eden ünlülerden özel mesajlar alıyor. Ancak bu model gerçek değil. Aitana bir yapay zeka... Yapay zeka tarafından geliştirilen ilk İspanyol model olan Aitana zor bir zamanda doğdu. Geçen yaz, tasarımcısı ve The Clueless ajansının kurucusu Rubén Cruz, çok fazla müşterisi olmadığı için zor bir dönemden geçiyordu.
Euronews'e konuşan Cruz, "Nasıl çalıştığımızı analiz etmeye başladık ve birçok projenin elimizde olmayan sebepler nedeniyle askıya alındığını veya iptal edildiğini fark ettik. Bu durum çoğu zaman tasarımdan değil, modelin hatasından kaynaklanıyordu" diyor. Bu yüzden kendilerine başvuran markalar için model olarak kullanmak üzere kendi influencer'larını geliştirmeye karar verdiler.
Barselona'dan pembe saçlı, fiziksel görünümü yerinde olan Aitana adında 25 yaşında bir kadın model geliştirdiler. Tasarımcısına göre sanal model ayda 10 bin euroya kadar kazanabiliyor, ancak ortalama kazancı 3 bin euro civarında.
Cruz, "Bunu daha iyi bir yaşam sürebilmek ve egoları olan, çılgınlıkları olan ya da sadece poz vererek çok para kazanmak isteyen diğer insanlara bağımlı olmamak için yaptık" diyor.