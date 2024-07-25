  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Kerem Bursin genç kızların aklını aldı, erkeklerin canını sıktı

Kerem Bursin genç kızların aklını aldı, erkeklerin canını sıktı

Yakışıklı oyuncu Kerem Bursin kaslı vücuduyla yarı çıplak pozlarıyla sosyal medyayı yıkıp geçti. Genç kızların aklını alan Kerem Bursin erkek takipçilerinin ise bir hayli canını sıktı...

Kerem Bursin genç kızların aklını aldı, erkeklerin canını sıktı - Resim: 1

'Şeref Meselesi', 'Güneşi Beklerken', 'Ulan İstanbul', 'Sen Çal Kapımı' ve 'Ya Çok Seversen' gibi yapımlarda yer alan Kerem Bürsin, aktif kullandığı Instagram hesabından yayınladığı karelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

1 / 12
Kerem Bursin genç kızların aklını aldı, erkeklerin canını sıktı - Resim: 2

37 yaşındaki oyuncu bu defa bir dergiye verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

2 / 12
Kerem Bursin genç kızların aklını aldı, erkeklerin canını sıktı - Resim: 3

Kerem Bürsin'in kaslı vücuduna yorum yağdı.

3 / 12
Kerem Bursin genç kızların aklını aldı, erkeklerin canını sıktı - Resim: 4

Haftanın 5 günü spor yapan Bürsin, karbonhidratlı yiyeceklerden uzak duruyor. Kasları daha doğal dursun diye çalışırken kendi vücut ağırlığını kullanıyor. 

4 / 12