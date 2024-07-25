Kerem Bursin genç kızların aklını aldı, erkeklerin canını sıktı

'Şeref Meselesi', 'Güneşi Beklerken', 'Ulan İstanbul', 'Sen Çal Kapımı' ve 'Ya Çok Seversen' gibi yapımlarda yer alan Kerem Bürsin, aktif kullandığı Instagram hesabından yayınladığı karelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.