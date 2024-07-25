Kerem Bursin genç kızların aklını aldı, erkeklerin canını sıktı
Yakışıklı oyuncu Kerem Bursin kaslı vücuduyla yarı çıplak pozlarıyla sosyal medyayı yıkıp geçti. Genç kızların aklını alan Kerem Bursin erkek takipçilerinin ise bir hayli canını sıktı...
'Şeref Meselesi', 'Güneşi Beklerken', 'Ulan İstanbul', 'Sen Çal Kapımı' ve 'Ya Çok Seversen' gibi yapımlarda yer alan Kerem Bürsin, aktif kullandığı Instagram hesabından yayınladığı karelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
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37 yaşındaki oyuncu bu defa bir dergiye verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
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Kerem Bürsin'in kaslı vücuduna yorum yağdı.
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Haftanın 5 günü spor yapan Bürsin, karbonhidratlı yiyeceklerden uzak duruyor. Kasları daha doğal dursun diye çalışırken kendi vücut ağırlığını kullanıyor.
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