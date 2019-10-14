Kerem Bursin: Hande'nin ağzı kokmuyordu
Ünlü oyuncu Kerem Bursin, konuk olduğu Youtube kanalında samimi açıklamalar yaptı. Bursin'in öpüşme sahneleriyle ilgili sözleri dikkat çekti.
Oyuncu Kerem Bürsin, YouTube'da Zeynep Ocak'ın sunduğu ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programında çarpıcı açıklamalar yaptı...
'Hande'nin ağzı kokmuyordu'
‘Güneşi Beklerken’ dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum. Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir’le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu.
Öte yandan ‘Yaşamayanlar’daki partnerim Nilperi Şahinkaya başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da “Gel beni öp” diyordu.