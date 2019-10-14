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  3. 14 Ekim 2019 10:10

Kerem Bursin: Hande'nin ağzı kokmuyordu

Ünlü oyuncu Kerem Bursin, konuk olduğu Youtube kanalında samimi açıklamalar yaptı. Bursin'in öpüşme sahneleriyle ilgili sözleri dikkat çekti.

Kerem Bursin: Hande'nin ağzı kokmuyordu

Oyuncu Kerem Bürsin, YouTube'da Zeynep Ocak'ın sunduğu ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programında çarpıcı açıklamalar yaptı...

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Kerem Bursin: Hande'nin ağzı kokmuyordu

'Hande'nin ağzı kokmuyordu'

‘Güneşi Beklerken’ dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum. Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir’le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu.

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Kerem Bursin: Hande'nin ağzı kokmuyordu

Öte yandan ‘Yaşamayanlar’daki partnerim Nilperi Şahinkaya başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da “Gel beni öp” diyordu.

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Kerem Bursin: Hande'nin ağzı kokmuyordu

Amerika-Teksas’taki okulumda çok popülerdim. Bana ‘Turkish cowboy’ diyorlardı. Filmlerde gördüğümüz klasik bir Amerikan lisesi hayatım oldu. Amerikan futbolu oynadım, cheerleader (amigo kız) manitam da oldu.

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