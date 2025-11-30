  1. Anasayfa
Kerem Bürsin ile sosyal medyanın güzel fenomeni Selin Yağcıoğlu'nun aşkı belgelendi

Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları listesinde zirvedeki isimlerden Kerem Bürsin ile sosyal medyanın güzel fenomeni Selin Yağcıoğlu arasındaki aşk iddiaları sonunda belgelendi...

Kerem Bürsin ile sosyal medyanın güzel fenomeni Selin Yağcıoğlu'nun aşkı belgelendi - Resim: 1

'Bu Şehir Arkandan Gelecek', 'Muhteşem İkili', 'Sen Çal Kapımı', 'Ya Çok Seversen' ve 'Mavi Mağara' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Kerem Bürsin , hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. 

Kerem Bürsin ile sosyal medyanın güzel fenomeni Selin Yağcıoğlu'nun aşkı belgelendi - Resim: 2

Hatırlanacağı gibi Kerem Bürsin önceki hafta Melisa Tapan ile olan ilişkisini noktalamıştı.

Kerem Bürsin ile sosyal medyanın güzel fenomeni Selin Yağcıoğlu'nun aşkı belgelendi - Resim: 3

Melisa Tapan ile sessiz sedasız bir şekilde yollarını ayıran Kerem Bürsin'in kalbini sosyal medyanın güzel fenomenine kaptırdığı iddia edildi.

Kerem Bürsin ile sosyal medyanın güzel fenomeni Selin Yağcıoğlu'nun aşkı belgelendi - Resim: 4

Magazin kulislerine bomba gibi düşen iddiaya göre Kerem Bürsin ile Geçtiğimiz aylarda 2 yıldır aşk yaşadığı iş insanı Allan Hakko ile yollarını ayıran Selin Yağcıoğlu şimdilerde gözlerden uzak bir aşk yaşıyor. 

