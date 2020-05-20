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  3. 20 Mayıs 2020 10:02

Kerem Bürsin: Kendimi fazla yıprattım

Kerem Bürsin, Türsak Vakfı’nın Senaryo Sohbetleri’ne katıldı. Celebrity (şöhret) kelimesini sevmediğini söyleyen oyuncu, “Kendimi öyle görmüyorum. ‘Metroya binemem, bu restoranda yemek yerim’ diyerek, hayattan uzaklaşıyoruz. Aslında bizim metroya binmemiz, görmemiz ve tatmamız lazım. Meyve veren ağaca geri bir şey vermiyoruz. Onu beslemek önemli” açıklamasını yaptı. ...

Kerem Bürsin: Kendimi fazla yıprattım

Oyuncu Kerem Bürsin, en çok rol aldığı 'Şeref Meselesi' dizisinin etkisinde kaldığını ve rolden çıkmakta zorlandığını anlatan oyuncu şunları söyledi: 

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Kerem Bürsin: Kendimi fazla yıprattım

"Mesela 'Şeref Meselesi’nde o karakterle hep eve gidiyordum. Arkadaşlarım benden bunalmıştı çünkü sinirli bir karakterdi. Öfkesi olan bir karakterdi, onu hatırlıyorum. Öfkeli öfkeli takılıyorum, öfkem vardı." 

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Kerem Bürsin: Kendimi fazla yıprattım

"Babamı kaybettiğim sahne vardı başlarda eve gittim, duştayım ağlıyorum falan... O heyecan tabii, önemli ki... Biraz kendimi fazla yıprattım ama güzeldi." 

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Kerem Bürsin: Kendimi fazla yıprattım

Bürsin, Türkiye’deki ilk yıllarında aksanı kötü olduğu için bir senaristin kendisinden bir şey olmayacağını söylediğini belirtip, şiveli bir karakteri oynamayacağını söyledi. 

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