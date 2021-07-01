Kerem Bursin: Parasızlıktan günlüğü 75 dolara o işi bile yaptım
İbrahim Selim'in YouTube kanalına konuk olan Kerem Bürsin ABD'de yaşarken günlüğü 75 dolara şoförlük yaparak geçimini sağladığını itiraf etti.
Kerem Bürsin ABD'de yaşarken günlüğü 75 dolara şoförlük yaparak geçmini sağladığını itiraf etti. Bürsin bugüne dek duyulmamış yanlarını açık açık anlattı; sarhoş olduğunda soyunduğunu söyledi.
İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programının bu haftaki Kerem Bürsin oldu. Bürsin, hem samimi itirafları hem de neşeli tavrıyla çok konuşuldu. Babasının işleri nedeniyle uzun süre yurt dışında yaşayan Bürsin, ABD'de günlüğü 75 dolara şoförlük yaptığını söyledi.
Samimi itiraflarda bulunan Bürsin, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Son dönemde meslektaşı Hande Erçel ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Kerem Bürsin, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu.
"Günlüğü 75 dolar olan bir şirkette oyuncuları taşıdım"
Bir dönem Los Angeles'ta yaşarken şoförlük yaptığını açıklayan Bürsin, "Günlüğü 75 dolar olan bir şirkette oyuncuları taşıdım. Yurt dışından gelen oyuncuları gitmek istedikleri yerlere götürdüm. 'Margot Robbie gelecek' dendi kimdir bilmiyorum o dönemde ünlü değil. Audition çekimi için gelecek. Sonra biz Margot ile iki hafta boyuncu yakın olduk. Sonra gitti, tekrar geri geldi daha sonra da ünlü oldu" dedi.