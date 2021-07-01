Kerem Bursin: Parasızlıktan günlüğü 75 dolara o işi bile yaptım

"Günlüğü 75 dolar olan bir şirkette oyuncuları taşıdım"

Bir dönem Los Angeles'ta yaşarken şoförlük yaptığını açıklayan Bürsin, "Günlüğü 75 dolar olan bir şirkette oyuncuları taşıdım. Yurt dışından gelen oyuncuları gitmek istedikleri yerlere götürdüm. 'Margot Robbie gelecek' dendi kimdir bilmiyorum o dönemde ünlü değil. Audition çekimi için gelecek. Sonra biz Margot ile iki hafta boyuncu yakın olduk. Sonra gitti, tekrar geri geldi daha sonra da ünlü oldu" dedi.