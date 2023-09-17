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  4. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'dan izleyiciye veda

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'dan izleyiciye veda

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerinde yer aldığı Kanal D'nin Ya Çok Seversen adlı dizisi için erken final kararı alındı.

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'dan izleyiciye veda - Resim: 1

Kanal D ekranında yayınlanan 'Ya Çok Seversen' dizisi erken final kararı aldı. 

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Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'dan izleyiciye veda - Resim: 2

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerinde yer aldığı Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Ya Çok Seversen' beklenen ilgiyi görmeyince final için geri sayıma başladı.

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Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'dan izleyiciye veda - Resim: 3

Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Ya Çok Seversen' ekranlara veda ediyor. Dizinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan yer almaktaydı.

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Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'dan izleyiciye veda - Resim: 4

Dizi, 13'üncü bölümüyle ekrana veda edecek. Edinilen bilgiye göre dizi düşük reytinglere yenildi.

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