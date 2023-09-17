Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'dan izleyiciye veda
Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerinde yer aldığı Kanal D'nin Ya Çok Seversen adlı dizisi için erken final kararı alındı.
Kanal D ekranında yayınlanan 'Ya Çok Seversen' dizisi erken final kararı aldı.
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Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerinde yer aldığı Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Ya Çok Seversen' beklenen ilgiyi görmeyince final için geri sayıma başladı.
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Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Ya Çok Seversen' ekranlara veda ediyor. Dizinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan yer almaktaydı.
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Dizi, 13'üncü bölümüyle ekrana veda edecek. Edinilen bilgiye göre dizi düşük reytinglere yenildi.
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