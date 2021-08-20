Kerem Bürsin'in 9 milyon takipçili hesabı kapatıldı
Son dönemde rol arkadaşı Hande Erçel ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren Kerem Bürsin'in Instagram hesabı kapatıldı.
İkinci sezonuyla ekranlarda olan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde sevgilisi Hande Erçel ile birlikte başrolü paylaşan Kerem Bürsin'in Instagram hesabı donduruldu.
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"NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"
Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan 34 yaşındaki yakışıklı oyuncunun hayranları, Kerem Bürsin'i Twitter üzerinden soru yağmuruna tuttu.
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Kendisine gelen yorumlar üzerine Bürsin, "Ne olduğunu bilmiyorum" diyerek, dokuz milyon takipçili hesabını donduran Instagram'dan yardım istediğini belirtti.
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"KİM ÇEKMİŞ BU İNANILMAZ FOTOYU?"
Hande Erçel (27), geçtiğimiz günlerde yeşil bikinisi ile kendisinden yedi yaş büyük sevgilisi Kerem Bürsin'e verdiği pozu Instagram hesabından yayınlamıştı.
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