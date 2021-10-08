Kerem Bürsin’ın kız kardeşini görenler şaşırıyor
'Sen Çal Kapımı' dizisindeki partneri Hande Erçel ile yaşadığı aşk ile konuşulan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in kız kardeşi herkesi şaşırttı.
'Sen Çal Kapımı' dizisindeki partneri Hande Erçel ile yaşadığı aşk ile konuşulan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in aile merak edildi.
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Başarılı oyuncu Kerem Bürsin başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.
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Özel hayatı ile de sık sık gündmee gelen olan Kerem Bürsin'in Instagram hesabında 9.4 milyon takipçisi bulunuyor.Kerem Bürsin'in ailesini merak eden hayranlarının karşısına çıkanlar oldukça şaşırtıyor.
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Kerem Bürsin'in kız kardeşini gören şaşırıyor.
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