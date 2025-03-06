Kerimcan Durmaz sessizliğini bu paylaşımla bozdu
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye olan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, günler sonra sosyal medya hesabından yeni paylaşım yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 7 Ocak tarihinde gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştı.
Hazırlanan iddianamede, Durmaz’ın zincirleme şekilde ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
Mahkeme heyeti ilk duruşmada Durmaz'ın tahliye edilmesine karar verdi. Tahliye sonrası sessizliğe bürünen Kerimcan Durmaz'dan video paylaşarak sevenlerine seslenmiş, ailesi ve arkadaşlarıyla zaman geçirdiğini ifade ederek, "Onlarla zaman geçirmek için can atıyorum. Dün geceden beri asla ayrılamıyoruz" demişti.
"Size de çıktığımı iyi olduğumu duyurmak için bu videoyu çekiyorum." diyen Kerimcan Durmaz, "Aslında bu sürecin benden götürdüğü çok şey oldu. Getirdikleri de oldu ama getirdiklerini konuşmak için önce götürdüklerini bir tedavi etmem lazım. Bunun için biraz süre istiyorum sizden, sadece iyi olduğumu hayatta olduğumu ama biraz zamana ihtiyacım olduğunu bilmenizi istiyorum. Sizleri çok seviyorum" dedi.