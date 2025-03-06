Kerimcan Durmaz sessizliğini bu paylaşımla bozdu

"Size de çıktığımı iyi olduğumu duyurmak için bu videoyu çekiyorum." diyen Kerimcan Durmaz, "Aslında bu sürecin benden götürdüğü çok şey oldu. Getirdikleri de oldu ama getirdiklerini konuşmak için önce götürdüklerini bir tedavi etmem lazım. Bunun için biraz süre istiyorum sizden, sadece iyi olduğumu hayatta olduğumu ama biraz zamana ihtiyacım olduğunu bilmenizi istiyorum. Sizleri çok seviyorum" dedi.