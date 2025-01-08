Kerimcan Durmaz tutuklandı! İfadesinde gecelik ücretini açıkladı
Yasadışı bahis reklamları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kerimcan Durmaz tutuklandı. Durmaz'ın ifadesinde aylık gelirine dair "Çıktığım sahne karşılığında 10 bin Euro kazanç sağladım" sözleri olay oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasadışı bahis soruşturmaları kapsamında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve bazı internet fenomenlerinin ardından şimdi de DJ Kerimcan Durmaz gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan fenomen Kerimcan Durmaz, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen Durmaz tutuklandı.
Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Duman, iddiaları kabul etmediklerini söyleyerek, “Müvekkilimin yasadışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alındığını öğrendim. Bu konuyla ilgili ifade verecek. Kendisi sosyal medyada dolanan bir video kapsamında yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Konuyla alakalı belgelerimizi sunacağız. Müvekkilimin zaten böyle bir suç içerisinde yer alması mümkün değil. Kendisi toplumda tanınan sosyal medya fenomenliği yapan aynı zamanda DJ'lik faaliyetleri bulunan ünlü bir kişi. Bu konu kapsamında devletimizle her şekilde karşılıklı çalışmaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Konser bildiğim kadarıyla Malta'da gerçekleşiyor. Bir iş sözleşmesi kapsamında orada DJ'lik performansı yapması için bir sözleşme imzalıyorlar. Gerekli ödemeler yapılıp faturalar kesilip müvekkilim DJ'lik performansını sergiliyor. Onun dışında videonun tamamını incelediğinizde zaten göreceksiniz ki herhangi bir yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptığına dair herhangi bir ifadesi yoktur. Kendi sosyal medya hesaplarında da zaten böyle bir paylaşım söz konusu değil. O yüzden de savcılık yetkililerinin bu konuyu dikkate alacağına inancım tamdır. Müvekkilime sadece bir açılış için davet gelmiş, kendisinin arkada dönen reklamdan haberi yok zaten duruş itibari ile baktığınızda da görmesi mümkün değildir. Sahnenin tam arkasında kalan bir reklam o yüzden de müvekkilin böyle bir reklam yaptığına ve herhangi bir eylem içerisinde olduğuna dair iddialar asılsızdır kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kerimcan Durmaz'ın ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirten Durmaz, "Ben sahne almak için orada bulunuyordum. Farklı bir amacım yoktu. Yasadışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu. Zaten ben kendi sosyal medyamdan paylaşım yaptığımda da kesinlikle arkamda bulunan led de bahis reklamının olmamasına dikkat ettim. Zaten bilgim olsaydı buna kesinlikle izin vermezdim" dedi. Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan fenomen Kerimcan Durmaz, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilirken, Durmaz'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.