Kerimcan Durmaz tutuklandı! İfadesinde gecelik ücretini açıkladı

Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Duman, iddiaları kabul etmediklerini söyleyerek, “Müvekkilimin yasadışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alındığını öğrendim. Bu konuyla ilgili ifade verecek. Kendisi sosyal medyada dolanan bir video kapsamında yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Konuyla alakalı belgelerimizi sunacağız. Müvekkilimin zaten böyle bir suç içerisinde yer alması mümkün değil. Kendisi toplumda tanınan sosyal medya fenomenliği yapan aynı zamanda DJ'lik faaliyetleri bulunan ünlü bir kişi. Bu konu kapsamında devletimizle her şekilde karşılıklı çalışmaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Konser bildiğim kadarıyla Malta'da gerçekleşiyor. Bir iş sözleşmesi kapsamında orada DJ'lik performansı yapması için bir sözleşme imzalıyorlar. Gerekli ödemeler yapılıp faturalar kesilip müvekkilim DJ'lik performansını sergiliyor. Onun dışında videonun tamamını incelediğinizde zaten göreceksiniz ki herhangi bir yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptığına dair herhangi bir ifadesi yoktur. Kendi sosyal medya hesaplarında da zaten böyle bir paylaşım söz konusu değil. O yüzden de savcılık yetkililerinin bu konuyu dikkate alacağına inancım tamdır. Müvekkilime sadece bir açılış için davet gelmiş, kendisinin arkada dönen reklamdan haberi yok zaten duruş itibari ile baktığınızda da görmesi mümkün değildir. Sahnenin tam arkasında kalan bir reklam o yüzden de müvekkilin böyle bir reklam yaptığına ve herhangi bir eylem içerisinde olduğuna dair iddialar asılsızdır kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.