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  3. 07 Eylül 2019 17:05

Kibariye eşi Ali Küçükbalçık ile ilgili soruyu duyunca çıldırdı

Kibariye 'Halkın Yıldızları' konserleri kapsamında geçtiğimiz akşam Halil Sezai ile birlikte sahne aldı. Konser öncesi muhabirlerle konuşan Kibariye eşi Ali Küçükbalçık ile ilgili soruları duyunca çılgına döndü. .

Kibariye eşi Ali Küçükbalçık ile ilgili soruyu duyunca çıldırdı

Şarkıcı Kibariye, geçtiğimiz akşam Halil Sezai ile İstanbul Harbiye'de konser verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan ikiliden Kibariye, eşiyle ilgili soru karşısında tepki gösterdi.

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Kibariye eşi Ali Küçükbalçık ile ilgili soruyu duyunca çıldırdı

KİBARİYE TİYATRODA OYNAYACAK Konser öncesi basın mensuplarıyla konuşan iki şarkıcı, "İlk defa beraber sahne alıyoruz ama son olmayacak" dedi.

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Kibariye eşi Ali Küçükbalçık ile ilgili soruyu duyunca çıldırdı

Hayranlarına sürpriz haberi veren Kibariye, "Halil Sezai'nin o kadar leziz bir ses rengi var ki, ağlamamak mümkün değil. Oyunculuk da yapıyor. Oyunculuğa benim de merakım var. Rica ettim beraber bir tiyatroda oynayalım diye, kafamızda çok güzel şeyler var." şeklinde konuştu.

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Kibariye eşi Ali Küçükbalçık ile ilgili soruyu duyunca çıldırdı

"AĞZIMDA ÇIKMAYAN HİÇBİR ŞEYE İNANMAYIN" Kibariye'ye "Bodrum'daki 3 milyon liralık evinizi eşinizin borçları yüzünden 1 milyon liraya sattığınız haberleri doğru mu" diye soruldu.

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