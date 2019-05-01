Kibariye'nin kızı evlendi
Şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, Bülent Burak ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Sedat Peker yaptı.
Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 2015 yılında karakolluk olduğu Bülent Burak ile Ataköy'de bulunan bir mekanda evlendi. Çiftin nikah şahidi Sedat Peker olurken, Kibariye Peker'e şarkı da söyledi.
Birgül Küçükbalçık dün akşam Ataköy'de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı bir törenle Burak Uçak isimli gençle dünyaevine girdi. Çift, Kibariye'nin Bağdat Caddesi'nde bulunan 1+1 büyüklüğündeki evine yerleşecek.
SEDAT PEKER'E ŞARKI ARMAĞAN ETTİ
Kibariye, kızının nikah şahidi olan Sedat Peker'e övgü dolu sözler söyledi. "Garibanların babası. Önce Allah, sonra sen. Adam gibi adamsın" diyen Kibariye, Aldırma Gönül parçasını Peker için söyledi.