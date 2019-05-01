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  3. 01 Mayıs 2019 09:23

Kibariye'nin kızı evlendi

Şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, Bülent Burak ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Sedat Peker yaptı.

Kibariye'nin kızı evlendi

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 2015 yılında karakolluk olduğu Bülent Burak ile Ataköy'de bulunan bir mekanda evlendi. Çiftin nikah şahidi Sedat Peker olurken, Kibariye Peker'e şarkı da söyledi.

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Kibariye'nin kızı evlendi

Birgül Küçükbalçık dün akşam Ataköy'de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı bir törenle Burak Uçak isimli gençle dünyaevine girdi. Çift, Kibariye'nin Bağdat Caddesi'nde bulunan 1+1 büyüklüğündeki evine yerleşecek.

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Kibariye'nin kızı evlendi

SEDAT PEKER'E ŞARKI ARMAĞAN ETTİ

Kibariye, kızının nikah şahidi olan Sedat Peker'e övgü dolu sözler söyledi. "Garibanların babası. Önce Allah, sonra sen. Adam gibi adamsın" diyen Kibariye, Aldırma Gönül parçasını Peker için söyledi.

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Kibariye'nin kızı evlendi

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