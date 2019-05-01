Kibariye'nin kızı evlendi

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 2015 yılında karakolluk olduğu Bülent Burak ile Ataköy'de bulunan bir mekanda evlendi. Çiftin nikah şahidi Sedat Peker olurken, Kibariye Peker'e şarkı da söyledi.



