Kibariye'ye şok suçlama! 4 bin 200 lirayı ödemeden gitti
Ünlü şarkıcı Kibariye, Kadıköy'de gittiği kuaförde kaynak saç yaptırdı. Ücreti ödemeden kuaförden ayrıldığı iddia edilen Kibariye, işletme sahibine büyük şok yaşattı.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Kadıköy'de bulunan bir kuaför dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kaynak saç yapan bir işletmeye gelen sanatçı Kibariye 3 saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 lira tutarındaki borcunu ödemeden dükkandan ayrıldı.
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NUMARASINI ENGELLEDİ
Ödeme alamayan iş yeri sahipleri ise Kibariye'nin danışmanı ile iletişime geçerek ödeme yapılmasını talep edince araya Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık girdi.
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Küçükbalçık ise bu tutarı ödemeyecekleri belirterek telefonu kapattı ve işletme sahiplerinin numarasını engelledi.
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Hayatının şokunu yaşayan işletme sahibi ise 'dükkanımıza dünya starı geldi diye düşünmüştük' diyerek yaşanılanlara tepki gösterdi.
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