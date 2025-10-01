Kilo vermeyi abartan ünlü oyuncu Hazal Kaya'yı gören tanıyamadı
Son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan güzel oyuncu Hazal Kaya verdiği kilolar sonrasında iğne ipliğe dönmüş haliyle görenleri şoke etti.
'Adını Feriha Koydum' ve 'Aşk-ı Memnu' dizileriyle hafızalarda yer eden Hazal Kaya, hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çeken Hazal Kaya, bir süre önce radikal imaj değişimiyle gündeme gelmişti.
Yeni imajıyla objektif karşısına geçen Kaya, paylaşımına "Sarışınlar daha çok 'eğleniyor' dediler, göreceğiz" notunu düştü.
Ancak güzel oyuncu bu sefer zayıflığıyla dikkatleri üzerine çekti.
