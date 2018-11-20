Kilolarından kurtulan Deniz Seki yeni fiziğiyle büyüledi
Bir süre önce fazla kilolarıyla eleştiri konusu olan Deniz Seki, artık 15 yıl önceki kıyafetini bile giyebiliyor.
Yeni haliyle objektif karşısına geçen popçu, “2-3 kilo daha verdikten sonra duracağım. Sağlıklı besleniyor, spor yapıyorum" dedi.
Bir süre önce fazla kilolarıyla eleştiri konusu olan Deniz Seki geçirdiği mide küçültme operasyonunun ardından sıkı bir diyete giren Seki; şimdi kelimenin tam anlamıyla incecik oldu. Öyle ki 15 yıl önceki kıyafetini bile giyebiliyor artık. Ünlü şarkıcı bu konudaki mutluluğunu da Instagram paylaşımıyla ifade etti.