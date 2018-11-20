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  3. 20 Kasım 2018 14:05

Kilolarından kurtulan Deniz Seki yeni fiziğiyle büyüledi

Bir süre önce fazla kilolarıyla eleştiri konusu olan Deniz Seki, artık 15 yıl önceki kıyafetini bile giyebiliyor.

Kilolarından kurtulan Deniz Seki yeni fiziğiyle büyüledi

Deniz Seki 90 kiloya çıkınca 16 Şubat 2018’de mide küçültme ameliyatı olmuştu

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Kilolarından kurtulan Deniz Seki yeni fiziğiyle büyüledi

9 ayda 33 kilo veren Deniz Seki 57 kiloya düştü.

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Kilolarından kurtulan Deniz Seki yeni fiziğiyle büyüledi

Yeni haliyle objektif karşısına geçen popçu, “2-3 kilo daha verdikten sonra duracağım. Sağlıklı besleniyor, spor yapıyorum" dedi.



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Kilolarından kurtulan Deniz Seki yeni fiziğiyle büyüledi

Bir süre önce fazla kilolarıyla eleştiri konusu olan Deniz Seki geçirdiği mide küçültme operasyonunun ardından sıkı bir diyete giren Seki; şimdi kelimenin tam anlamıyla incecik oldu. Öyle ki 15 yıl önceki kıyafetini bile giyebiliyor artık. Ünlü şarkıcı bu konudaki mutluluğunu da Instagram paylaşımıyla ifade etti.

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