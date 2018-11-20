Kilolarından kurtulan Deniz Seki yeni fiziğiyle büyüledi

Bir süre önce fazla kilolarıyla eleştiri konusu olan Deniz Seki geçirdiği mide küçültme operasyonunun ardından sıkı bir diyete giren Seki; şimdi kelimenin tam anlamıyla incecik oldu. Öyle ki 15 yıl önceki kıyafetini bile giyebiliyor artık. Ünlü şarkıcı bu konudaki mutluluğunu da Instagram paylaşımıyla ifade etti.

