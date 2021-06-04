''Kilolusun'' diyenlere aldırış etmedi, sosyal medyada fenomen oldu
28 yaşındaki model Hunter McGrady, kendisine ''Kilolusun'' diyenlere aldırış etmeden hayallerinin peşinden gitti.
Kabul görmüş güzellik standartlarının içine giremeyen insanlar, son dönemde bu kalıpları yavaş yavaş yıkmaya başladı. O insanlardan biri de büyük beden model Hunter McGrady.
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Babası oyuncu ve annesi model olan Hunter McGrady, sanatçı bir ailenin kızı olarak 4 Mayıs 1993 tarihinde Kaliforniya'da dünyaya geldi. Model olma hayali ise çocukluk yaşlarda başladı.
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Henüz 15 yaşındayken dört modellik ajansına kayıt olmak istedi ancak hepsinden red cevabını aldı. Ajans sahipleri model olabilmek için ona kilo vermesini söyledi.
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16 yaşında ise düz hatlı bir model olarak kariyerine ilk adımı attı. 3 yılını saatlerce çalışarak ve kalori hesabı yaparak geçirdi. Sıfır beden olmaya uğraşıyor ve sektörün yarattığı kalıpların içerisine girmeye uğraşıyordu.
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