Kim der ki 41 yaşında! Simge Sağın yine Instagram'ı salladı
'Aşkın Olayım' şarkısıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Simge Sağın verdiği pozlarla nefes kesmeye devam ediyor.
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, 10 Şubat'ta çıkaracağı yeni şarkı öncesinde Amerika tatiline gitmişti ve Miami pozları ile çok konuşulmuştu.
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Simge Sağın şimdi de sahne tarzı ve dansı ile yeniden gündeme geldi.
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Simge Sağın'ın deri süper minisi çok beğenildi.
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Son dönemde 'Aşkın Olayım' şarkısı ile Galatasaray taraftarının gönlünü feth eden Simge Sağın süper minisiyle dans etti.
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