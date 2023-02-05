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  4. Kim der ki 41 yaşında! Simge Sağın yine Instagram'ı salladı

Kim der ki 41 yaşında! Simge Sağın yine Instagram'ı salladı

'Aşkın Olayım' şarkısıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Simge Sağın verdiği pozlarla nefes kesmeye devam ediyor.

Kim der ki 41 yaşında! Simge Sağın yine Instagram'ı salladı - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, 10 Şubat'ta çıkaracağı yeni şarkı öncesinde Amerika tatiline gitmişti ve Miami pozları ile çok konuşulmuştu.  

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Kim der ki 41 yaşında! Simge Sağın yine Instagram'ı salladı - Resim: 2

Simge Sağın şimdi de sahne tarzı ve dansı ile yeniden gündeme geldi.  

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Kim der ki 41 yaşında! Simge Sağın yine Instagram'ı salladı - Resim: 3

Simge Sağın'ın deri süper minisi çok beğenildi.

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Kim der ki 41 yaşında! Simge Sağın yine Instagram'ı salladı - Resim: 4

Son dönemde 'Aşkın Olayım' şarkısı ile Galatasaray taraftarının gönlünü feth eden Simge Sağın süper minisiyle dans etti.

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