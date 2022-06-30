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  4. Kim der ki 43 yaşında! Mine Tugay bahçe pozlarıyla mest etti

Kim der ki 43 yaşında! Mine Tugay bahçe pozlarıyla mest etti

Gülümse Kaderine, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir ve Zalim İstanbul gibi bir çok yapımda rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay bahçede verdiği pozlarla beğeni topladı.

Kim der ki 43 yaşında! Mine Tugay bahçe pozlarıyla mest etti - Resim: 1

İlk kez Gülbeyaz dizisinde oynayarak televizyon sektörüne giriş yapan ve oyunculuğa tiyatro ile başlayan Mine Tugay, Instagram'da 3,8 milyon takipçiye sahip.

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Kim der ki 43 yaşında! Mine Tugay bahçe pozlarıyla mest etti - Resim: 2

43 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay Instagram'da en çok takipçisi olan kadın oyunculardan biri...

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Kim der ki 43 yaşında! Mine Tugay bahçe pozlarıyla mest etti - Resim: 3

Pozlarıyla takipçilerinden rekor sayıda beğeni ve yorum almaya devam eden Mine Tugay, süper mini elbisesiyle yine nefes kesti.

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Kim der ki 43 yaşında! Mine Tugay bahçe pozlarıyla mest etti - Resim: 4

Tugay'ın sevenleri bu pozlara, "Parlıyorsun", "Muazzam enerji ve güzellik" gibi yorumlar yaptı.

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