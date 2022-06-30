Kim der ki 43 yaşında! Mine Tugay bahçe pozlarıyla mest etti
Gülümse Kaderine, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir ve Zalim İstanbul gibi bir çok yapımda rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay bahçede verdiği pozlarla beğeni topladı.
İlk kez Gülbeyaz dizisinde oynayarak televizyon sektörüne giriş yapan ve oyunculuğa tiyatro ile başlayan Mine Tugay, Instagram'da 3,8 milyon takipçiye sahip.
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43 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay Instagram'da en çok takipçisi olan kadın oyunculardan biri...
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Pozlarıyla takipçilerinden rekor sayıda beğeni ve yorum almaya devam eden Mine Tugay, süper mini elbisesiyle yine nefes kesti.
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Tugay'ın sevenleri bu pozlara, "Parlıyorsun", "Muazzam enerji ve güzellik" gibi yorumlar yaptı.
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