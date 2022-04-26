Kim der ki 43 yaşında! Mine Tugay mini etekli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu
Medcezir dizisindeki performansıyla hayranlarının gönlünde taht kuran ve daha sonra bir çok yapımda rol alan Mine Tugay sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
Daha önce Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir ve Zalim İstanbul gibi pek çok yapımda rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor.
43 yaşındaki Tugay, bu defa paylaştığı mini etekli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.
Mini etekli pozuna yorum yağdı!
Son olarak Zalim İstanbul dizisi ile ekranlarda olan ve Gülümse Kaderine dizisi ile ekranlara dönüş yapması beklenen ünlü oyuncu Mine Tugay'dan bu kez mini etekli bir paylaşım geldi.
"HALA TAŞ GİBİ"
Fotoğrafa Serel Yereli'den de yorum gelirken, Tugay'ın takipçileri ise yaptığı paylaşıma "Bu ne güzellik ya" , "Tanrıça", "Hala taş gibi" yorumlarında bulundu.
"Ruh ikizi neredeyse çıksın artık"
Bir başka takipçinin ise "Bu hatunun ruh ikizi neredeyse çıksın artık cidden, bu güzelliğe ayıp be" yorumunda bulunduğu görüldü.