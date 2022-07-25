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  4. Kim der ki 58 yaşında... Hülya Avşar'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı

Kim der ki 58 yaşında... Hülya Avşar'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı

Olaylı Kainat Güzeli Hülya Avşar, takipçileri ile yatak pozunu paylaşırken görenler 58 yaşında diyemedi...

Kim der ki 58 yaşında... Hülya Avşar'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı - Resim: 1

Olaylı Kainat Güzeli Hülya Avşar, gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sahneye bornozla çıkan Avşar, o anları sosyal medyada paylaşmıştı.

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Kim der ki 58 yaşında... Hülya Avşar'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı - Resim: 2

Paylaşımlarıyla, konuşmalarıyla her seferinde olay olmayı başaran Avşar, bu sefer sosyal medyayı salladı. 3 milyona yakın takipçisi bulunan Avşar, öyle bir paylaşım yaptı ki...

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Kim der ki 58 yaşında... Hülya Avşar'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı - Resim: 3

58 yaşındaki Avşar, sosyal medyada sık sık bikinili paylaşım yapıyor. Fit görüntüsüyle gençlere taş çıkaran Avşar, bu sefer paylaşımıyla heyecanlandırdı.

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Kim der ki 58 yaşında... Hülya Avşar'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı - Resim: 4

En son siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçen Avşar'a saniyeler içerisinde binlerce yorum ve beğeni gelmişti.

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