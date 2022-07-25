Kim der ki 58 yaşında... Hülya Avşar'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı
Olaylı Kainat Güzeli Hülya Avşar, takipçileri ile yatak pozunu paylaşırken görenler 58 yaşında diyemedi...
Olaylı Kainat Güzeli Hülya Avşar, gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sahneye bornozla çıkan Avşar, o anları sosyal medyada paylaşmıştı.
1 / 46
Paylaşımlarıyla, konuşmalarıyla her seferinde olay olmayı başaran Avşar, bu sefer sosyal medyayı salladı. 3 milyona yakın takipçisi bulunan Avşar, öyle bir paylaşım yaptı ki...
2 / 46
58 yaşındaki Avşar, sosyal medyada sık sık bikinili paylaşım yapıyor. Fit görüntüsüyle gençlere taş çıkaran Avşar, bu sefer paylaşımıyla heyecanlandırdı.
3 / 46
En son siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçen Avşar'a saniyeler içerisinde binlerce yorum ve beğeni gelmişti.
4 / 46