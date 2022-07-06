Kim der ki iki çocuk annesi! Sinem Kobal'dan doğum sonrası ilk paylaşım
2016 Yılında nikah masasına oturduğu Kenan İmirzalıoğlu ile ikinci çocukları Leyla'yı iki ay önce kucağına alan Sinem Kobal doğum sonrası ilk pozunu paylaştı.
2016 Yılında nikah masasına oturduğu Kenan İmirzalıoğlu ile ikinci çocukları Leyla'yı iki ay önce kucağına alan Sinem Kobal sosyal medyada paylaştığı tatil pozları kendine hayran bıraktı. Kobal ikinci çocuğu doğurmasına rağmen fit olan vücutuyla dikkat çekti.
Arda Turan ile olan uzun soluklu aşkını bitirdikten sonra 2016 yılında kendisi gibi ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Sinem Kobal 2020 yılında ilk kızı Lalin'i kucağına almıştı.
34 yaşındaki güzel oyuncu iki ay önce ise ikinci kızı Leyla'yı kucağına aldı. Sinem Kobal doğumdan iki ay sonra ise verdiği tatil pozları ile sosyal medyayı salladı.
Kayalıkların üzerinde oturarak verdiği pozu İntagram hesabından takipçileri ile paylaşan Kobal hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.