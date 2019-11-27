Kim Kardashian artık soyunmayacak
Kalçalarıyla ünlü ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, bundan sonra çıplak poz vermeyeceğini açıkladı. Kardashian'ın bu kararında, ABD Başkanı Trump'ın etkisi olduğu belirtiliyor.
Kalçasıyla ün kazanan ve dünyada milyonlarca hayranı olan Kim Kardashian, ABD Başkanı Trump'la konuştuktan sonra radikal bir karar aldı.
Artık günlük hayatında da 'daha muhafazakar' giyindiğini belirten Kardashian, "Bunun eşimin bazen 'aşırı seksi' giyindiğimi ve bundan rahatsız olduğunu söylemesiyle ilgisi var mı emin değilim...