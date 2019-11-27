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  3. 27 Kasım 2019 08:16

Kim Kardashian artık soyunmayacak

Kalçalarıyla ünlü ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, bundan sonra çıplak poz vermeyeceğini açıkladı. Kardashian'ın bu kararında, ABD Başkanı Trump'ın etkisi olduğu belirtiliyor.

Kim Kardashian artık soyunmayacak

Kalçasıyla ün kazanan ve dünyada milyonlarca hayranı olan Kim Kardashian, ABD Başkanı Trump'la konuştuktan sonra radikal bir karar aldı.

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Kim Kardashian artık soyunmayacak

Trump'ın 'Yatarak poz verme' çağrısı üzerine Kardashian çıplak poz vermeyeceğini açıkladı.

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Kim Kardashian artık soyunmayacak

Artık günlük hayatında da 'daha muhafazakar' giyindiğini belirten Kardashian, "Bunun eşimin bazen 'aşırı seksi' giyindiğimi ve bundan rahatsız olduğunu söylemesiyle ilgisi var mı emin değilim...

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Kim Kardashian artık soyunmayacak

Ama günün sonunda istediklerimi yapmak konusunda bana karışmaz" dedi.

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