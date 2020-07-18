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  3. 18 Temmuz 2020 10:10

Kim Kardashian'dan tepki çeken Ermenistan açıklaması

Ermeni asıllı ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian, Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine saldırı girişimini savunarak, "Ermenistan'daki sivil yapılar hedef alındı ve Azerbaycan şimdi Ermenistan'ı nükleer santralini bombalamakla tehdit ediyor" dedi.

Kim Kardashian'dan tepki çeken Ermenistan açıklaması

Ermeni asıllı ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian, Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine saldırı girişimini savunarak, "Ermenistan'daki sivil yapılar hedef alındı ve Azerbaycan şimdi Ermenistan'ı nükleer santralini bombalamakla tehdit ediyor" dedi.

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Kim Kardashian'dan tepki çeken Ermenistan açıklaması

Ermenistan ordusu, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulundu, sivil yerleşim birimlerine ateş açtı. Çatışmalarda şimdiye kadar Azeri ordusu 1'i tümgeneral 7 kayıp verdi. Olayın ardından Kim Kardashian sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, "Ermeni arkadaşlarımın yanında duruyorum" mesajı verdi.

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Kim Kardashian'dan tepki çeken Ermenistan açıklaması

Kardashian mesajında şu ifadeleri kullandı: "Devam eden küresel salgına rağmen, Azerbaycan BM'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik küresel ateşkes talebini ihlal etti."

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Kim Kardashian'dan tepki çeken Ermenistan açıklaması

"Ermenistan'daki sivil yapılar hedef alındı ve Azerbaycan şimdi Ermenistan'ı nükleer santralini bombalamakla tehdit ediyor."

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