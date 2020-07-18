Kim Kardashian'dan tepki çeken Ermenistan açıklaması
Ermeni asıllı ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian, Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine saldırı girişimini savunarak, "Ermenistan'daki sivil yapılar hedef alındı ve Azerbaycan şimdi Ermenistan'ı nükleer santralini bombalamakla tehdit ediyor" dedi.
Ermeni asıllı ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian, Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine saldırı girişimini savunarak, "Ermenistan'daki sivil yapılar hedef alındı ve Azerbaycan şimdi Ermenistan'ı nükleer santralini bombalamakla tehdit ediyor" dedi.
Ermenistan ordusu, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulundu, sivil yerleşim birimlerine ateş açtı. Çatışmalarda şimdiye kadar Azeri ordusu 1'i tümgeneral 7 kayıp verdi. Olayın ardından Kim Kardashian sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, "Ermeni arkadaşlarımın yanında duruyorum" mesajı verdi.
Kardashian mesajında şu ifadeleri kullandı: "Devam eden küresel salgına rağmen, Azerbaycan BM'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik küresel ateşkes talebini ihlal etti."