Kim Kardashian: ''Kalçalarım çok büyük''
Cesur giyim tarzı ve geniş kalçalarıyla şöhreti yakalayan Kim Kardashian, kalçalarından mutlu olmadığını itiraf etti.
Şöhretini bir anlamda cesur giyim tarzı ve geniş kalçalarına borçlu olsa ABD’li magazin yıldızı Kim Kardashian, kalçalarından dolayı mutlu olmadığını itiraf etti.
Ailesiyle birlikte yaptığı 'Keeping Up with the Kardashians' adlı reality şov programında konuşan Kim Kardashian, kalçalarıyla ilgili olarak, “Her gün ağlıyorum” dedi.
“Kıvrımları seviyorum ama kalçalarmı sevmiyorum ve benim kalçalarım çok büyük” diyen ABD'li yıldız, “Kendime güvenimi kaybettim" şeklinde konuştu.
"HERKES KALÇANA İMPLANT YAPTIRDIĞINI DÜŞÜNECEK"
Seçtiği kıyafetlerle vurguladığı geniş kalçaları sayesinde meşhur olan 37 yaşındaki yıldız, iki yıl önce kendi internet sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında kalçasına enjeksiyon yaptırdığını itiraf etmişti. Ünlü yıldız, bunu estetik kaygılarla değil sağlık sebebiyle yaptırdığını da söylemişti. Sedef hastalığı yüzünden kalçasına enjeksiyon yaptırmak zorunda kaldığını anlatmıştı.