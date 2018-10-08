Kim Kardashian: ''Kalçalarım çok büyük''

"HERKES KALÇANA İMPLANT YAPTIRDIĞINI DÜŞÜNECEK"



Seçtiği kıyafetlerle vurguladığı geniş kalçaları sayesinde meşhur olan 37 yaşındaki yıldız, iki yıl önce kendi internet sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında kalçasına enjeksiyon yaptırdığını itiraf etmişti. Ünlü yıldız, bunu estetik kaygılarla değil sağlık sebebiyle yaptırdığını da söylemişti. Sedef hastalığı yüzünden kalçasına enjeksiyon yaptırmak zorunda kaldığını anlatmıştı.