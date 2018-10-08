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  3. 08 Ekim 2018 18:25

Kim Kardashian: ''Kalçalarım çok büyük''

Cesur giyim tarzı ve geniş kalçalarıyla şöhreti yakalayan Kim Kardashian, kalçalarından mutlu olmadığını itiraf etti.

Kim Kardashian: ''Kalçalarım çok büyük''

Şöhretini bir anlamda cesur giyim tarzı ve geniş kalçalarına borçlu olsa ABD’li magazin yıldızı Kim Kardashian, kalçalarından dolayı mutlu olmadığını itiraf etti.

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Kim Kardashian: ''Kalçalarım çok büyük''

Ailesiyle birlikte yaptığı 'Keeping Up with the Kardashians' adlı reality şov programında konuşan Kim Kardashian, kalçalarıyla ilgili olarak, “Her gün ağlıyorum” dedi.

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Kim Kardashian: ''Kalçalarım çok büyük''

“Kıvrımları seviyorum ama kalçalarmı sevmiyorum ve benim kalçalarım çok büyük” diyen ABD'li yıldız, “Kendime güvenimi kaybettim" şeklinde konuştu.

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Kim Kardashian: ''Kalçalarım çok büyük''

"HERKES KALÇANA İMPLANT YAPTIRDIĞINI DÜŞÜNECEK"

Seçtiği kıyafetlerle vurguladığı geniş kalçaları sayesinde meşhur olan 37 yaşındaki yıldız, iki yıl önce kendi internet sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında kalçasına enjeksiyon yaptırdığını itiraf etmişti. Ünlü yıldız, bunu estetik kaygılarla değil sağlık sebebiyle yaptırdığını da söylemişti. Sedef hastalığı yüzünden kalçasına enjeksiyon yaptırmak zorunda kaldığını anlatmıştı.

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